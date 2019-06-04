تراند اليوم : هيفا وهبي تتعرض لوعكة صحية وتطلب الصلوات – وثيقة

هنأت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الأمة العربية بحلول عيد الفطر، ولم تكتفِ بذلك، بل اعتذرت عن اللقاءات الصحافية، والمقابلات التلفزيونية لأنها تعرّضت لوعكة صحية منذ شهر، ولم تذكر ما هي.

هيفا طلبت من جمهورها الصلوات لها لتعود الى محبيها مجدداً، وقالت:

‏⁧(عيد مبارك ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

وختمت هيفا: (الحمدلله على كل شيء)

نتمنى أن تكون وعكتها الصحية عادية وأن تستعيد نشاطاتها وتعود إلى كل من يحبها.