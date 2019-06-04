موعد صلاة العيد في الاردن - عيد الفطر 2019

أعلن مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة ان يوم غد الثلاثاء الموافق 4 حزيران لعام 2019 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه سيكون يوم بعد غد الأربعاء هو الأول من شوال لسنة 1440للهجرة، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

الأوقاف: صلاة العيد في تمام الساعة 6:30 صباحا

وجاء اعلان الخلايلة خلال الاحتفال الديني الذي أقامته الدائرة مساء اليوم الأثنين بمسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بحضور رئيس المحكمة العليا الشرعية ومحافظ العاصمة والعديد من العلماء والشخصيات السياسية والعسكرية والاعلامية ومختصون بعلم الفلك.

وبهذه المناسبة العظيمة رفع سماحة الدكتور الخلايلة إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين والاسرة الهاشمية الكريمة أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول عيد الفطر السعيد.

كما تقدم بالتهنئة الى الشعب الأردني الاصيل والامة العربية والاسلامية، داعيا الله ان يعيده علينا اعواما عديدة وازمنة مديدة باليمن الخير والبركات.