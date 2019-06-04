رسائل عيد الفطر المبارك رسمية للاصدقاء - مسجات تهنئة بالعيد

ألقت الخلافات على اختلافها بظلالها كالمعتاد على عملية استطلاع هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية هذا العام، وبشكل غير مسبوق عن الاعوام الماضية.

رسائل عيد الفطر اضغط هـــنـــا

وشهدت عملية استطلاع الهلال في عدد من الدول العربية ظواهر معتادة وأخرى غير مسبوقة، ما بين انقسام داخل البلد الواحد، أو الإعلان عن موعد لعيد الفطر ثم التراجع عنه والإعلان عن موعد آخر، وكذلك نشر شائعات عن تغيير محتمل ثم نفي حدوث مثل هذا التغيير.

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ورغم أنه من المعتاد وجود انقسامات بين الدول العربية، بل وحتى داخل البلد العربي الواحد في تحديد بداية الشهر الهجري، إلا أن حجم الانقسامات التي ظهرت هذا العام يبدو غير مسبوق.

واختلفت الدول العربية في الاعلان عن أول أيام عيد الفطر السعيد 1440 هجري حيث أعلنت بعض الدول أبرزها السعودية أن الثلاثاء أول ايام العيد بعد تحري الهلال، بينما دول اخرى كمصر والادرن وفلسطين اعلنت الاربعاء غرة شهر شوال.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بالحيرة، عقب حديث مصادر نقلتها وسال إعلام بينها صحف مملوكة للدولة بمعاودة رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.