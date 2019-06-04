بوستات عن عيد الفطر 2019 في مصر

بعد أن أكدت دار الإفتاء أنها الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، وإعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال اليوم عقب صلاة العشاء.

بوستات عيد الفطر اضغط هنـــا

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الثلاثاء 4 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء 5 يونيو 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

Advertisements

واستطلعت الدار هلال شهر رمضان وتبين أن غدًا هو المتمم لشهر رمضان المعظم، جاء ذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، من خلال المرصد الفلكي لدار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك بعد إعلان دار الإفتاء في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان الرؤية الشرعية للهلال في مصر، وتحديد مواعد بداية كل الشهور العربية.

وأن كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن تحديد موعد أول أيام شهر شوال غير صحيحة، ومجرد تكهنات، موضحة أن النتيجة يتم إعلانها في بث مباشر على الهواء مباشرة بعد المغرب بنصف ساعة تقريباً، ليعلن فضيلة المفتي عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.