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تراند اليوم : هيفا ماجيك يرقص على التخت مع إغراء – فيديو

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشر المتحوّل الجنسي صبحي والملقّب بهيفا ماجيك، فيديو جديداً له ظهر فيه على التخت ويرقص على أنغام (الليلة وحشة) للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

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نال الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة، ورقص بإثارة وإغراء ليحصل على نسبة مشاهدة عالية ليستفيد مادياً.

هيفا ماجيك قال إنه خسر 4 كيلو بإرادته ولم يلجأ لعملية تنحيف، وهاجم المنافقات، وقال: (وبضعف ٤ كيلو بعد الاراده قديش في منافقات يا ويلي كل وحده تتمنى تضعف وتكون ايدها مرسومه رسم بلا شطشط ولا لطلط والخصر بايد وحده ينمسك يا روحي)

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