تراند اليوم : "زواج سري ومعرض الكتاب وعميد الأدب".. أزمات ياسمين الخطيب لا تنتهي

أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد زواجها من المخرج خالد يوسف، ومن المعروف أن هذه ليست المرة الأولي التي تثير فيها الخطيب أزمات، فقد سبقها عدة موضوعات أثارت جدلا بين رواد السوشيال ميديا، "الرسالة" تلقي الضوء على أبرز أزمات ياسمين الخطيب ولعل آخرهم زواجها من المخرج خالد يوسف.

زواجها من المخرج خالد يوسف

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكاتبة ياسمين الخطيب، مع المخرج خالد يوسف،وأثارت جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، خاصة وأن ما أكسب الأمر أهمية هو الطرف الآخر الذي جمعته الصورة بياسمين الخطيب، وهو المخرج "خالد يوسف".

ونشرت ياسمين الخطيب، بيان عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، قائلة: "منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، وآلمني جداً ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد عهد شرطة الحب، وليس عقد شرطة المهر.

‫ولما ازدادت الشائعات رواجًا، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني "خالد يوسف"، وقامت إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على "فيس بوك"، كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والاحترام.

وأضافت، "‫اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ ⁧‫خالد يوسف‬⁩ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين، فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها".‬

وجاء رد حالد يوسف، عبر تدوينه موقع "تويتر" ينفي زواجه بياسمين الحطيب، قائلا: "تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وكنت قد أعلنت من قبل إنني لن أرد على هذه الحملات أنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".

أزمة عباس العقاد

وكتبت ياسمين الخطيب، تدوينة بالخطأ بأنه ذكري عباس العقاد بدلا من ذكرى وفاة عميد الأدب العربي طه حسين، وقالت: "اليوم يوافق ذكرى رحيل عميد الأدب العربى الأستاذ عباس العقاد.. ابن مصر الذى لا يعلم عنه اليوم غالبية أهلها، سوى أنه شارع رئيسى بحى مدينة نصر".

وشن عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا هجوما كبيرا عليها بسبب جهلها لأن اليوم ذكرى وفاة الأديب طه حسين عميد الأدب العربى وليس عباس العقاد.

وسخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، علي تدوينة الخطيب قائلا:"ومننساش طبعا إنه خد جايزة نوبل فى الأدب"، وبعد ساعات قليلة لا حظت ياسمين خطأها الفادح في الموضوع، قائلة: "والله ما كتبت عباس العقاد ولا روكسى، الأدمن حب يوجب معايا علقنى فى الشارع، الله يخرب بيته".

وأضافت: "بس يُشكر إنه جاب الزملكاوى الجميل محمد هنيدى لحد ناصية التسعين، ماكتبتش حاجة وربنا.. بس أول مرة التحفيل يطلع حلو".

Advertisements

أزمة معرض الكتاب

تداول جمهور السوشيال ميديا خبر عن وجود الكاتبة ياسمين الخطيب، ضمن القائمين للجنة المشرفة على معرض القاهرة الدولى للكتاب، قائل الخبر :"لجنة الكتاب عن الإستعانة بياسمين الخطيب،هدفنا جذب الشباب"، الأمر الذي أستفز الأخيرة لتعذر عن المشاركة في بيان رسمي عبر حسابها الشخصي "فيس بوك".

وقالت في البيان: "علمت اليوم بنبأ تشرفي بإختياري ضمن أعضاء اللجنة الفنية لمعرض الكتاب، في دورته الخمسين لعام ٢٠١٨، وهو شرف لو تعلمون عظيم، لأسباب أنتم تعلمونها، ومنها ما خفي، في مقدمته تشرفي بالانتماء لعائلة كان لها دور هام وفضل كبير في نشر الثقافة في مصر".

وتابعت ياسمين الخطيب، في البيان: "حيث أنها أول العائلات التي عملت بمجال الطباعة والنشر في مصر في أوائل القرن العشرين".

، توارث أبناء العائلة هذه المهنة جيلا من بعد جيل، وطورها جدي المفكر والناشرعبد اللطيف إبن الخطيب، فكان أول من إستورد حروف الطباعة من ألمانيا وتوسع في البناء حتى شغل معظم “أرض الأوقاف” بوسط البلد المعروفة حالياً بـ “أرض شريف".

وأضافت ياسمين في لبيان قائلة: " فأصبحت مطبعتنا ’’المطبعة المصرية ومكتبتها’’ أكبر مطبعة في الشرق الأوسط في هذا الوقت، ومن طابعاتها كانت تخرج مناهج الأزهر كاملة، بعد وفاة جدي حمل والدي اللواء بتأسيس "دار الخطيب"، وشارك في الدورة الأولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أما أنا فقد حرصت على التخصص في قسم “فن الكتاب” بكلية الفنون الجميلة وفاءاً لمهنة العائلة، كما حرصت على حمل الريشة والقلم معاً".

وأختتمت ياسمين حديثها قائلة: "‫ربما لا يستحق الحدث كل ما أشعر به من زهو، ولكنها بالنسبة لي ليست مجرد مشاركة بإحدى لجان المعرض، فالأمر يذكرني بأني إبنة أحد الناشرين المشاركين بالمعرض في دورته الأولي وحفيدة الخطيب، أول الناشرين المصريين، ‫لكني وبكل أسف أعتذر عن هذا الشرف الكبير، لإنشغالي بأمور عدة خلال شهري ديسمبر ويناير، الأمر الذي يعوقني عن إتمام المهمة بالشكل الذي يرضيني، ويرضيكم عني،‬ ‫كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للزملاء المشاركين وللمعرض".‬

أزمتها مع إحدى الصحف

أجرت ياسمين حوار صحفي مع إحدي الجرائد الصحفية وقالت في الحوار، أنها تعرضت لعدة مرات لتحرش من أقاربها وأساتذة جامعه و رجال أعمال وطبيب، وبعد ساعات قليلة من إنتشار الحوار عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، تبين أنها لم تذكر هذا الكلام، وأنه ليس له أي أساس من الصحة".

وقالت في البيان: "إذا كان المتحدث مجنون فلابد أن يكون المستمع عاقل، هل يُصدَّق أن تقول سيدة راشدة : "كل هؤلاء تحرشوا بي : أساتذة جامعة.. ملاك قنوات.. جيران.. أقارب.. إلخ"؟

وأضافت: "هذا الحديث بعضه قيل بصيغة مختلفة، في سياق مناسب، تعليقاً علي حملة (أنا أيضاً) الخاصة بفضح المتحرشين، ولكن الصحفي الذي أجري معي الحوار، إجتزئه ليبدو بهذه الصورة المُخزية للجريدة، وليس لي ويحقق ما حققه من ترافيك.. لعنة الله على الترافيك".