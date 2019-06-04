تراند اليوم : بعد الفيديو الفاضح لراقصة "سالم أبو أخته".. ماذا قدمت "شيماء الحاج"؟

تصدرت الفنانة الصاعدة شيماء الحاج مؤشرات الأكثر بحثاً عبر "جوجل" بعدما أثارت الجدل بسبب انتشار فيديو فاضح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر فيه الفنانة شيماء الحاج، وهي ترقص بشكل فاضح.

وترصد "الرسالة" في السطور التالية المحطات الفنية لـ"شيماء الحاج" التي بدأت مشوارها الفني بمشاركتها في فيلم "سالم أبو أخته" مع الفنان محمد رجب وجسدت شخصية راقصة ضمن أحداث العمل.

وشاركت أيضاً فى مسلسل "خيانة عصرية" عام 2014 و ظهرت أيضاً كضيفة شرف بفيلم "عمر و سلوى" بعد أن أعتذرت عنه لعدة مرات.

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وقدمت أيضاً مسلسل ست كوم "مبسوطة يا توتة" مع الفنان طلعت زكريا وجسدت شخصية ملكة جمال وشاركت فى ست كوم "فيس أبوك".

ورشحها المخرج شريف صبري لتلعب الكوميديا الصارخة لأول مرة، بعدما راهن على تأديتها للدور ببراعة بعيداً على الأدوار التي قدمتها، وجسدت شخصية "أنبوكس"، ويناقش العمل قضية تأثير موقع "فيسبوك" وتأثيره على المجتمع بطريقة ساخرة.

كما تم ترشيحها لتلعب دور البطولة في فيلم "زان" مع الممثل السعودي تركي اليوسف مع مجموعة من النجوم المصريين والسعوديين.