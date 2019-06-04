هيفاء وهبي تعتذر عن العيد

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، اليوم الثلاثاء، أن غيابها عن المشاركة في الأعمال الفنية والظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية كان بسبب وعكة صحية ألمت بها لأكثر من شهر.

ونشرت هيفاء وهبي تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع".

وأضافت: "اعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر".

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وختمت: "خلوني بصلواتكم إن شاء الله أعود لكم قريباً". " الحمد لله على كل شيء".

وتشهد الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

اعلن رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاد محمد القاضي أمس الاثنين، بأن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر في الأراضي اللبنانية بحسب بيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية.