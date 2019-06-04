محمد عساف يكشف عن مفاجآت جديد

كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف نجم برنامج "عرب أيدول"، لجمهوره عن مفاجآت جديد خلال الأيام القادمة.

وقال عساف في مقطع فيديو باستخدام خاصية "الستوري" على حسابه في انستغرام، " الله يمسيكم بالخير جمهوري الغالي... والله يعطيكو الصحة والعافية، طبعاً في كثير مفاجآت خلال الأيام القادمة، والكثير منكم بإنتظارها، تابعوا بكرا السوشيال ميديا لتعرفوا كل التفاصيل وكل جديد، خليكو معاي عبر السوشيال ميديا تبعتي وتابعوني على السناب شات".

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ولم يفصح عساف عن مزيد من التفاصيل بخصوص الإعلان، الذي شاهده الملايين من متابعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى وقع انتشار أغنية "راني" التي جمعتهما على طريقة الديو، طرح النجمان محمد عساف وفوضيل العمل المصوّر الخاص بها والذي تم تصويره في المغرب تحت إدارة المخرج الإسباني Diego Hurtado De Mendoza.

وفكرة الكليب بسيطة، يركّز فيها المخرج على جمال المكان الذي صوّر فيه العمل، وبين محمد عساف وفوضيل تتنقل الكاميرا في مبارزة طريفة يقودها.