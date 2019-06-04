حقيقة خبر انتحار اسير الاحزان الشاب حمدي صاحب "اه يا حنان" - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تتحدث عن انتحار الشاب السعودي حمدي، الملقب في "اسير الأحزان" وصاحب الاغنية الشهيرة "اه يا حنان"ّ

واثار حساب يحمل اسم الشاب السعودي في موقع الصور والفيديوهات "انستقرام" قلق المتابعين، بعدما نشر صورة ملطخة بالدماء لشخص يقول انه حمدي، وكتب اسفلها : "راضين بقضاء الله، لله ما اعطى ولله ما اخذ، الله يرحمك يا حمدي".

وشهدت هذه الصورة الالاف من التعليقات من قبل متابعي الحساب الذي نشرها، حيث انقسمت ردود الفعل بين مصدق للامر بان اسير الاحزان انتحر، واخرى ترى انها مقلب قام بعمله للفت الانظار الى شئ ما.

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وكان الحساب ذاته قد نشر مقطع فيديو للشاب حمدي في ذات يوم نشر الصورة حيث دعا فيه محبيه الى انتظاره في اول ايام عيد الفطر السعيد، من أجل الاطلاع على عمله الفني الجديد.

ورجح العديد من النشطاء ان يكون نشر الصورة جزء من العمل الجديد الذي سيبثه صاحب اغنية "اه يا حنان" في اول ايام عيد الفطر، الذي يصادف اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية غير رسمية بأن الشاب حمدي مختفي منذ ايام، لافتة الى انه لم يتم العثور عليه دون كشف المزيد من التفاصيل حول اسباب وحيثيات ذلك الامر الذي احدث ضجة في المواقع الاجتماعية.