موعد خطبة عيد الفطر 2019 ومحتواها

ينتظر المسلمون حول العالم تحديد موعد عيد الفطر 2019 لأداء صلاة العيد بحسب ما توارد في السنة بعد صيام شهر رمضان تأديةً لأمر الله تعالى وتحقيقاً للركن الثاني من أركان الإسلام.

ويؤدي المسلون شعائر صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس لدقائق وتليها خطبة العيد يلقيها الإمام للوعظ والإرشاد والحديث في أهم القضايا الاجتماعية والدينية والإنسانية.

موعد خطبة العيد

المشروع في الإسلام أن تسبق صلاة العيد الخطبة فيصلي الإمام ركعتين بعد طلوع الشمس في السماء ثم يتبعهما بالتكبيرات ثم تليها خطبتين كخطبتي الجمعة لما روي عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه صلى بهم يوم عيد قبل الخطبة.

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وأنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه خرج يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة وخطب الناس خطبتين، وجلس بينهما، وكانت صلاته قبل الخطبة.

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متن خطبة عبد الفطر

تقوم خطبة عيد الفطر على الوعظ والإرشاد في القضايا الاجتماعية التي تهم المسلمين ويؤكد الخطيب فيها على أهمية الصدقة في الإسلام وربطها بزكاة الفطر وتوضيح مقدارها وأحكامها وفضلها، بحسب "سيدتي".