موعد صلاة عيد الفطر 2019 في قطر_ الدوحة

أعلنت وزارة الأوقاف القطرية اليوم الاثنين عن موعد صلاة عيد الفطر لعام 2019 بعد تحري هلال شوال 1440 مساء يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكدت الأوقاف القطرية أن أداء صلاة عيد الفطر ستكون في تمام الساعة الخامسة صباحاً بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وأنهت وزارة الأوقاف القطرية في العاصمة الدوحة استعدادتها لأداء صلاة عيد الفطر من اختيار أماكن وأسماء مصليات العيد لتيسير الاحتفالات على المصلين فيما تستمر فرق النظامة بعملها لتجهيز الساحات والجوامع لاستقبال المصلين.

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وبدأت عطلة عيد الفطر في قطر للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان الموافق 2 يونيو/ حزيران وتنتهي يوم الإثنين 10 من الشهر نفسه، فيما يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو/ حزيران.

وفي سياق الاستعداد للعيد، تواصل المؤسسات الثقافية والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى استعداداتها للاحتفال بالعيد، فعلى سبيل المثل سوق واقف يستعد لعيد الفطر من خلال خيمة مكيفة تتضمن على أألعاب الذكاء المخصصة للأطفال والعديد من الألعاب الحركية، بحسب "موجز الأنباء".



