دعاء وداع شهر رمضان مكتوب ليلة عيد الفطر - خروج رمضان ودخول العيد

أعلن مفتي فلسطين، محمد حسين، أن يوم غدٍ الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان وبعد غدٍ الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلن كل من العراق، والكويت، وقطر، وتركيا، أن يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر.

ولم يتم الاتّفاق على موعد العيد في كل الدول العربية، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية رسميا أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال، فيما أعلنت الأردن أن غدا الثلاثاء المتمم لرمضان وبعد غد الأربعاء أول أيام العيد.

وأعلنت المحكمة العليا بالسعودية في بيان، إنها عقدت جلسة مساء الإثنين وذلك للنظر في ما يردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه ولشهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

دعاء وداع شهر رمضان:

"اللهمَّ رب رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقدِّرَ فيه الصوم أعوذ بك من أن تغيب شمس يومي هذا .. ولك عليَّ ذنبٌ تريد أن تعذِّبني به، اللهمَّ ألهمنا من نبيّكَ الشفاعة واجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النيرا، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تكتبنا عند نهاية شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة، وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين و الحمد لله ربِّ العالمين".