كيف سخر محمد هنيدي من تأجيل موعد عيد الفطر في مصر؟

عبر الفنان المصري محمد هنيدي مساء اليوم الاثنين عن سخريته بتأجيل موعد عيد الفطر لعام 2019 على طريقته الخاصة.

وكتب هنيدي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقاله إلى المملكة العربية السعودية لاحتفالها بعيد الفطر غداَ الثلاثاء بعد اعلان دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأنو موعد عيد الفطر يوافق الأربعاء 5/6/2019.

ورد هنيدي على شائعة وفاته بنشر صورة تجمع مع الفنان حسن حسني وعلق عليها قائلاً:" "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان".

ويعتبر هنيدي من الفنانين الأقرب للحدث دائماً بتعليقاته الساخرة والمحببة للجمهور حيث ينشر آرائه العفوية عبر صفحتها الخالصة على فيسبوك وتويتر، بحسب "كلمة دوت أورج".