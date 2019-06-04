هل يجوز اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ؟

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، شرحا مبسطا لأحكام زكاة الفطر، قدّرت دار الإفتاء المصرية الحد الأدنى لإخراج زكاة العام هذا العام الموافق 1440 هجريا 13 جنيها ويجوز إخراجها مالا.

وعن موعد إخراج زكاة الفطر قالت دار الإفتاء المصرية إنه يمكن إخراجها من بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة العيد (وقيل إلى مغرب يوم العيد)، ولو لم تخرج في هذا الوقت لم تسقط ويجب قضاؤها.

وتسقط زكاة الفطر عن الجنين إلا أن يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وعن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان.

من جهتها، حرّمت دائرة الإفتاء الأردنية، تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها، حيث أجابت الدائرة على سؤال وردها مفاده "أعطاني شخص زكاة الفطر لإيصالها لأشخاص أعرفهم، لكني لا أستطيع رؤيتهم قبل العيد، فأخبرتهم بوجود المال معي، فهل يجوز دفع المال بعد العيد؟".