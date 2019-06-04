توقيت صلاة العيد في الكويت - عيد الفطر

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية مساء اليوم الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر شوال الليلة؛ ليكون يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

صلاة العيد حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت صباح الثلاثاء في تمام الساعة 05:03 صباحا

وصرح رئيس الهيئة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمتي: التمييز والدستورية، المستشار يوسف المطاوعة - في مؤتمر صحفي - بأن الهيئة اجتمعت مساء اليوم، التاسع والعشرون من رمضان 1440 هجرية، الموافق الثالث من يونيو 2019، لاستطلاع هلال شهر شوال، وقد ثبت شرعا رؤيته.

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وتقدم أمير الكويت، وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة إلى المواطنين والمقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، بأجمل التهاني وأصدقها.

وأعلنت العديد من الدول أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان الفضيل، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي السعودية قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها تقرر أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.