اجمل رسائل بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت دول الخليج العربية، ان الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر، فيما قالت مصر وسوريا وفلسطين وكذلك الأردن إن يوم غد متمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام العيد.

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وأفاد الديوان الملكي السعودي بقرار المحكمة العليا في المملكة ثبوت رؤية هلال شوال، مساء اليوم الاثنين، وبذلك يكون غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

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وقال الديوان الملكي في بيان: "عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة".

بينما أعلنت مصر وسوريا وفلسطين وليبيا وكذلك الأردن أن الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفي اليمن، أعلنت حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، غدا أول أيام العيد، بينما قال الحوثيون إن غدا المتمم لشهر رمضان.

أما العراق، فأكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد. ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.