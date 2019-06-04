موعد صلاة العيد في اسطنبول - عيد الفطر

أعلنت كل من السعودية، البحرين، قطر، اليمن، الكويت، العراق ولبنان، أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440ه، والثلاثاء 4 يونيو/ حزيران الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

موعد صلاة العيد في اسطنبول الساعة 6:13

بينما أعلنت كل من مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، ليبيا، وجماعة الحوثيين، أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من الشهر الجاري، هو أول أيام العيد.

Advertisements

وأفادت المحكمة العليا السعودية بثبوت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.

وتابعت: غـير أنه ثبت شرعا في السعودية رؤية الهلال، وأن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وبناء عليه، فقد تقرر اعتماد ما ذكر شرعا (أي إتباع السعودية).

وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن "الثلاثاء هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد"، وفي تركيا يبدأ عيد الفطر الثلاثاء، بحسب ما أعلنته السلطات التركية، مطلع العام الهجري الحالي، استنادا إلى حسابات فلكية.