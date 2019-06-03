نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019| نتائج الدبلوم صنايع وتجارة وسياحة وفنادق وزراعة كل المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019 أصبح يبحث عنها كل الطلاب بمجرد أن انتهوا من أداء أخر امتحانات للدبلوم الدور الأول، مع بداية شهر يونيو الجاري، ليبدأ الطلاب في مرحلة تربص نتيجة الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي ونتيجة الدبلوم التجاري للنظامي الثلاث والخمس سنوات، والتي يتم اعتمدها لجميع المحافظات في وقت واحد من جانب سيادة الوزير، كما يحدث في نتيجة الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تستمر أعمال تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول خلال أسبوعين.

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019

فور أن يؤشر وزير التعليم على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يمكن للطلبة الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لمركز دعم واتخاذ القرار لوزارة التعليم، وبعدها يتم توزيع نتائج الدبلومات لجميع الأقسام في المدارس خلال 48 ساعة من اعتمادها.

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فور اعتمادها قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم في تعليق أسفل الخبر.

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نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني

أكدت غرفة العمليات التي تم إنشائها من وزارة التعليم لمتابعة امتحانات شهادة إتمام المدارس الفنية لجميع الأقسام، تلقي 68 واقعة غش وتجاوز قانوني داخل اللجان على مستوي جميع المحافظات، بالإضافة إلى ضبط 20 حالة محاولة تسريب الامتحانات من خلال تصويره بالهاتف، ومن جانبه أوضح مصدر بالوزارة أنه سيتم إعلان العقوبات التي سيتم تطبيقها على هؤلاء الطلاب طبقا لقانون التعليم المصري.

نتيجة الدبلوم كل المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة القاهرة 2019.

نتائج الدبلومات الفنية بالجيزة برقم الجلوس.

نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 محافظة الإسكندرية.

نتائج الدبلومات الفنيه 2019 محافظة الدقهلية.

نتيجة الدبلوم الصنايع 2019 بالقليوبية .

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة كفر الشيخ .

نتائج الدبلوم الزراعة 2019 محافظة البحيرة.

نتيجة بدبلوم الزراعة برقم الجلوس بالشرقية.

نتيجة الدبلوم التجاري 2019 برقم الجلوس بالغربية.

نتيجة دبلوم التجارة 2019 بالاسم بالمنوفية.

نتائج الدبلومات الفنية التجارية 2019 بالسويس.

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2019 برقم الجلوس بورسعيد.

نتيجة الدبلومات السياحة والفنادق 2019 في سوهاج.

نتائج دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس 2019 بأسوان.

معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 3و5 سنوات

أدي طلاب الصف الثالث الثانوي الفني امتحانات الفصل الدراسي الثاني النظري والعلمي منذ يوم الثامن عشر من شهر مايو الماضي، وحتى الأول من يونيو الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة انتظار النتيجة بفارغ الصبر وبالأخص للطلاب نظام الخمس سنوات، حيث يحلم أغلبية طلاب الدبلومات الفنية 5 سنوات باللحاق بأحد الكليات الفنية أو المعاهد التي حددتها وزارة التعليم لطلاب الدبلوم .

متابعة نتائج الدبلوم صنايع وتجارة وسياحة وفنادق وزراعة

يمكن لجميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية تسجيل رابط هذا المقال في الجهاز الخاص بك وفتح التقرير بين الحين والآخر للوقوف على أخر أخبار نتائج الدبلومات الفنية، ومتابعة موعد إعلان نتائج الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والسياحة والفنادق.

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