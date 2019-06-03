بوابة التعليم الفني| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول كل الشعب برقم الجلوس

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يترقبها كل طلاب الصف الثالث الثانوي الفني، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي يوم السبت الموافق 1 يونيو، لتبدأ مرحلة انتظار نتائج الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات، حيث تعد نتيجة الدبلوم الصناعي ونتيجة الدبلوم التجاري والزراعي من أهم نتائج التعليم الفني وخاصة للطلاب الذين يرغبوا في الحصول على مجموع عالي والالتحاق بأحد الكليات، وخاصة لطلاب نظام الخمس سنوات، ولهذا نتابع مع جميع الطلاب أخبار نتيجة الدبلومات ورفعها عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.

بوابة التعليم الفني

يعد موقع بوابة التعليم الفني هو الموقع الرسمي المخصص من وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الأقسام الصنايع والتجارة والزراعة والفنادق سواء لنظام الثلاث أو الخمس سنوات، ونشير إلى أن أعمال تصحيح نتائج الدبلوم بدأت منذ بداية امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول ولا تزال مستمرة وبعد اعتمادها يتم رفعها برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني لجميع المحافظات في آن واحد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

والجدير بالذكر أن امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، قد شهدت عده مشاكل خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم تأجيل أحد الامتحانات لطلاب التعليم الفني، ليكون أخر يوم في الامتحانات هو الأول من يونيه، ونشير إلى أن بدأت امتحانات نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات منذ يوم 18 مايو.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

من المقرر أن أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، تستغرق وقت أطول في التصحيح من النتائج الأخري ولهذا فمن المترقب أن يعتمد وزير التعليم نتيجة الدبلومات الدور الأول خلال نهاية هذا الشهر كحد أقصي، ونود أن نشير إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية يكون مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، والذي غالبا يتم إعلانه في مطلع شهر أغسطس.

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نتائج الدبلوم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدبلوم جميع الشعب والأقسام لكل المحافظات سيتم اعتمادها أخر الشهر الحالي، وسنرصد المؤشرات الأولية لتصحيح نتيجة الدبلوم فور إعلانها أول بأول.

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية ( زراعي-صناعي-تجاري)

كما نؤكد أننا سنقوم على مدار هذا الشهر بمتابعة دقيقة لجميع أخبار نتائج الدبلومات كل الشعب بالمحافظات من خلال هذا التقرير وعرضها أول بأول حتي يتم إعلان نتائج الدبلوم للترم الثاني، كما سنقوم بالرد على جميع التعليقات في أسفل المقال وعرض جميع الدرجات للطلاب.

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