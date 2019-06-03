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تراند اليوم : ((شاهد فيديو خالد يوسف الجديد)) فضيحة خالد يوسف فيديوهات خالد يوسف الحقيقي بدون فوتوشوب +18 >>

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعدد من الفيديوهات الاباحية للمخرج المصري برفقة عدد من الفنانات والمشاهير المصرية والتي من بينهم ومنى فاروق ورانيا يوسف وعلا غانم ، في اوضاع اباحية وجنسية وبدون ملابس .

الفيديوهات المسربة شكلة ضجة اعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية والصحافة المصرية ، مخلفة موجة جدل كبير ، الامر الذي أدى الى انقسام  رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى قسمين قسم شجب واستنكر وطالب بمحاسبة وخالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج ، والجزء الأخر تسائل عن حقيقة هذا الفيديو .

هذا وأكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الامر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها الى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة .

فيما لم يعقب حتى اللحظة المخرج خالد يوسف على الفيديوهات المسربة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

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