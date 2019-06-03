موعد ليلة الشك عيد الفطر 2019 في الدول العربية الجزائر وتونس ومصر و المغرب

يترقب الجزائريون سهرة هذا الاثنين الإعلان عن أول أيام عيد الفطر 2019 من قبل لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف حيث تسمى هذه الليلة ليلة الشك لتحري هلال شهر شوال 1440 هجري.

وتم الاعلان في العديد من الدول أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بينما أعلنت دول أخرى أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان الفضيل، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر 1440.

الثلاثاء اول ايام عيد الفطر في الجزائر والسعودية والاربعاء في تونس ومصر

وفي السعودية قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها تقرر أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

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وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة ثبوت رؤية هلال العيد، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها الأردن، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا.

أما في فلسطين أعلن مفتى الديار المقدسة أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1440 هجري/ 2019 ميلادي.