متى عيد الفطر في اليمن 2019

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن، حيث قال بيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال.. فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجرية.

وبذلك يكون يوم غد ( الثلاثاء الموافق 04/ يونيو/ 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك) لقول النبي الأعظم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ).

وبهذه المناسبة الدينية رفعت وزارة الأوقاف والإرشاد التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والقيادة السياسية، وأبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعلنت أيضاً كلاً من قطر، الكويت وتركيا غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت كلا من الأردن، ومصر، واليابان، ماليزيا، اندونيسيا، استراليا، بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.