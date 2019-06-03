توقيت صلاة العيد في باريس - عيد الفطر

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يوم أمس الأحد، عن موعد أول أيام عيد الفطر،وهو يوم غد الثلاثاء، حيث ذكر المجلس في بيان له بأن “الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1440هـ.

صلاة العيد في فرنسا تمام الساعة الثامنة والنصف

تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 10:02 حسب التوقيت العالمي الموحد (غرينتش GMT) من يوم الإثنين (03) يونيو 2019م الموافق 29 رمضان 1440هـ، أي ما يوافق الساعة 13:02 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة”.

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وأضاف البيان أنه “يمكن رؤية الهلال فى اليوم ذاته بعد غروب الشمس في المحيط الهادئ الشمالي والجنوبي “مثل هاواي وبولونيزيا الفرنسية”.

وأعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والعراق واليمن وتركيا ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيما أعلنت مصر الأردن وفلسطين وسوريا أن، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان لعدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.