موعد صلاة العيد في الرياض - مساجد

يستعد المسلمون لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد إعلان المملكة العربية السعودية أن يوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال، برفقة كل من الكويت وقطر.

وتختلف مواعيد أداء صلاة العيد تبعًا لاختلاف الأوقات بين الدول والأقاليم وحتى بين مدن الدولة الواحدة، تبعًا لاختلاف مواعيد صلاة الفجر وشروق الشمس.

في السعودية، ستقام صلاة العيد في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:18 صباحًا بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة حسب توقيت تقويم أم القرى، وفي جازان والطائف ستقام صلاة العيد عند الساعة‏ 5:50 صباحًا.

أما في مكة فسيصلي المسلمون العيد الساعة 5:52 صباحًا، وفي جدة ستقام الصلاة عند الساعة 5:55 صباحًا، وفي الدمام عند الساعة 5:01 دقيقة صباحًا.

وأعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والعراق واليمن وتركيا ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن، الإثنين، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.