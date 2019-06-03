متى اول ايام عيد الفطر 2019 في الجزائر

يترقب الجزائريون سهرة هذا الاثنين الإعلان عن أول أيام عيد الفطر المبارك من قبل لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي ستجتمع هذا المساء بدار الإمام بالمحمدية لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام.

الثلاثاء اول ايام عيد الفطر في الجزائر

وأعلنت العديد من الدول أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان الفضيل، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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ففي السعودية قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها تقرر أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة ثبوت رؤية هلال العيد، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها الأردن، وفلسطين، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا.