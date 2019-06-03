موعد صلاة العيد في عجمان 2019

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة أن غدا الثلاثاء، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، حيث أكد أعضاء اللجنة في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في مقر دائرة القضاء أبوظبي:

إنه وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها رؤية هلال شهر شوال وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وإن غدا الاثنين هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر.

وكانت إجراءات رؤية هلال شهر شوال بدأت اليوم عقب صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي، كما قامت جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما ثبت لديها.

كما قامت لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

ويكون وقت صلاة العيد في الإمارات هذا العام على النحو التالي:

صلاة العيد في أبوظبي: الساعة 5.50 صباحاً

صلاة العيد في دبي: الساعة 5.45 صباحاً

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صلاة العيد في الشارقة: الساعة 5.44 صباحاً

صلاة العيد في عجمان: 5.44 صباحاً

صلاة العيد في رأس الخيمة: 5.41 صباحاً

صلاة العيد في العين: 5.44 صباحاً

صلاة العيد في الفجيرة: 5.41 صباحاً

صلاة العيد في أم القيوين: 5.43 صباحاً