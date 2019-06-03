موعد صلاة العيد في الدمام - عيد الفطر

تشهد المنطقة الشرقية خلال عيد الفطر المبارك 1440هـ، أكثر من 20 فعالية متنوعة تتضمن حفلات فنية، وسيرك وعروض عالمية، ومسرحيات وفعاليات داخل المجمعات التجارية، وألعاب نارية، إضافة إلى بعض الفعاليات الترفيهية المختلفة.

موعد صلاة العيد في مدينة الدمام الساعة 5:00

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن موسم العيد تشارك فيه أمانة الشرقية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للترفيه، و الهيئة العامة للثقافة، وغرفة الشرقية.

وأفاد الصفيان، أن معرض الظهران سيحتضن خلال أول ثلاثة أيام العيد الحفلات الفنية، فيما سيتم تقديم فعالية "مدن العيد"و"السلام العربي"؛ في منتزه الملك فهد لايف بارك، إضافة إلى احتفالات العيد التي ستقام في الواجهة البحرية في الدمام، وفعالية "ريذم" ستكون في محافظة الخبر.

ولفت إلى أن البرنامج الترفيهي لغرفة الشرقية سيكون في اليوم الأول داخل الصالة الخضراء؛ حيث ستقدم عروضا للأكروبات الكوميدية، ومسرحية للأطفال، وعروض الضوء، والألعاب الكرنفالية، فيما يحتضن مجمع الراشد التجاري ودارين مول فعاليات عائلية متنوعة ابتداء من ثاني أيام العيد حتى اليوم السابع، فيما تستمر فعاليات الصالة الخضراء حتى خامس أيام العيد.