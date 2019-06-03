مشاهدة الحلقة 29 التاسعة والعشرون مقامات العشق كاملة وبجودة عالية

تنطلق الحلقة 29 التاسعة والعشرون من مسلسل مقامات العشق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.

الحلقة 29 التاسعة والعشرون مسلسل مقامات العشق 2019

في الحلقات السابقة يواصل الشيخ حامد "مصطفى الخاني" حملته ضد محي الدين بن عربي "لجين إسماعيل" ويجمع أنصاره ويلفق لمحي الدين تهم معارضة الدين الإسلامي ووصف آرائه الدينية بالشطحات الخيالية.

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والحلقة السابقة تكتشف ست الحسن "نسرين طافش" عمل جاريتها شقاء للخلاص منها ومعاونتها للشيخ حامد، ويتصدى لانصار الشيخ حامد قاضي المدينة ويبدا بمناظرتهم بلسان محي الدين.

وتنتهي الحلقة السابقة بمناظرة مباشرة بين محي الدين والشيخ حامد في ساحة المسجد، كيف يتوقف الشيخ حامد عن محاولاته النيل من محي الدين؟ الحلقة 29 التاسعة والعشرون تكشف الستار عن أحداث شيقة.

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.