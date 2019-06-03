موعد عيد الفطر في معظم الدول العربية - هلال العيد

أعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والعراق واليمن وتركيا ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيما أعلنت مصر الأردن وفلسطين وسوريا أن، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان لعدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وبحسب بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن المحكمة العليا أعلنت، مساء الإثنين، ثبوت هلال شهر شوال، حيث قالت إن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ.

وأضافت: "وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة"، مشيرة إلى أنه "مع ثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك".