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تراند اليوم : متى عيد الفطر 2019 في مصر .. اول ايام عيد الفطر في مصر 2019

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تباينت الاراء في الدول العربية حول موعد اول  ايام عيد الفطر المبارك مع اعلان عددنا  منها غداً الثلاثاء اول ايام عيد الفطر السعيد، وإعلان  بعضها الأخر الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والاربعاء اول ايام العيد.

ففي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة أن غدا أول أيام شهر شوال.

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لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها الأردن، وفلسطين، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا.

وأكدت الاردن وفلسطين ان يوم الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر.

 

 

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