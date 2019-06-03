تراند اليوم : السعودية تعلن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

السعودية تعلن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الرياض / الخليج 365

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، أن غدًا الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت قناة (العربية) أعلنت عن تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير بالسعودية، فيما ظهر الهلال بمنطقة تمير السعودية، ليتم بعدها اللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في القرار وأعلنت أن غدًا هو أول أيام عيد الفطر.

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وأعلنت كلاً من اليابان واندونيسيا وماليزيا واستراليا أن عيد الفطر السعيد سيكون بعد غد الأربعاء، فيما ستتحرى باقي الدول هلال العيد مساء اليوم.

وفي وقت سابق بدأت لجان الترائي في المملكة العربية السعودية تحري هلال شهر شوال، استجابة للدعوة التي وجهتها المحكمة العليا لكافة المهتمين بتحري رؤية هلال الشهر، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري من العام 1440هـ.

وجاء في بيان المحكمة أنها تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري هلال شهر شوال، داعية من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه لتسجيل شهادته.

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