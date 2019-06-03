تراند اليوم : اول ايام العيد في ليبيا

اول ايام العيد في ليبيا ،تباينت الاراء في الدول العربية حول موعد اول ايام عيد الفطر المبارك مع اعلان عددنا منها غداً الثلاثاء اول ايام عيد الفطر السعيد، وإعلان بعضها الأخر الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والاربعاء اول ايام العيد.

ففي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة أن غدا أول أيام شهر شوال.

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لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها الأردن، وفلسطين، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا.

وأكدت الاردن وفلسطين ان يوم الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر.

وتكون اجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء حتي يوم الاحد.