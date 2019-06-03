تراند اليوم : الإفراج عن رنا هويدي في قضية فيلم الجنس مع خالد يوسف

أخلت المحكمة المصرية سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط.

وكانت رنا هويدي أُدخلت السجن في قضية فيلم جنسي مسرب لها ولخالد يوسف من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

رنا هويدي كيف أفقدها خالد يوسف عذريتها وما علاقة غادة عبد الرازق

رنا هويدي في المستشفى واسم خالد يوسف على يدها

رنا هويدي قبل القاء القبض عليها تحدثت باللهجة اللبنانية

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رنا هويدي كانت حوكمت واتُهمت بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مشاهد إباحية رغم أنها ليست هي من سرّب فيلمها.

رنا هويدي ظهرت في الفيلم برفقته في أوضاع مخلة، دون التحقق من صحة ما فيه.

رنا هويدي قبعت في السجن ما يقارب الخمسة أشهر وكانت الشرطة ألقت القبض عليها بينما كانت تحاول الفرار عبر مطار القاهرة الدولي.

رنا المتهمة رقم 5 بين نساء خالد يوسف بعد الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، ومنى الغضبان والراقصة كاميليا وجميعهن تورطن في فيديوهات جنسية مع المخرج الهارب إلى فرنسا والذي يتحدى الدولة ولم ينكر حتى الآن أنه بطل الأفلام.