مفتي مصر يحدد موعد تحري عيد الفطر 2019

دعا مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ شوقي إبراهيم علام، اليوم الاثنين، إلى تحري هلال شهر شوال للعام 1440 هجرياً.

وقال المفتي أنه سيتم تحديد أول أيام عيد افطر المبارك، مساء اليوم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.

وهنالك دول لديها مرجعيات خاصة تحدد المواعيد ولا تعترف بغيرها ودول أخرى تنسق مع غيرها، لكن لا توجد أي دولة تقرر بدء العيد من أجل مناكفة غيرها أو توددًا لأصدقائها، وما نراه ناجم عن الاختلاف في طريقة تحديد بداية الشهر، ولا علاقة له بدقة الرصد فنحن في زمن يمكن رصد حركة القمر بدقة متناهية.

وبحسب المختصين فإن القمر سيغيب هذا العام بعد 5 دقائق من أذان المغرب، بالتالي وفق مدرسة الحساب (تركيا) فغدًا العيد، ووفق مدرسة الرؤيا (السعودية) لن يمكن رؤية القمر والعيد بعد غدٍ، وكثرة خوض الناس في الموضوع بمعلومات ومعطيات غير صحيحة، واختلاق جدل عقيم يدور حول أمور خاطئة من الأساس، يسيء للدين أولًا وأخيرًا ومضيعة للوقت.