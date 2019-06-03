موعد اول ايام عيد الفطر في ليبيا 2019

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب الدراسة الفلكية والحسابات العلمية الخاصة استنادًا إلى حساب تحقق إمكانية الرؤية بالعين المجردة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن المركز قوله «ستتعذر رؤية الهلال اليوم بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات وأحدث وسائل الرصد الفلكي بسبب وقوعه في منطقة الوهج الشديد للشمس وقت غروبها».

وأضاف «سيكون زمن الاقتران المركزي (المحاق) فلكيًا لشهر شوال لهذه السنة اليوم الإثنين 29 رمضان 1440هجري، الموافق 3 يونيو 2019م، على تمام الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت ليبيا المحلي، وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم وتعتمد على الموقع الجغرافي.

وقال المركز إن الهلال «سيغرب بعد الشمس بـ8 دقائق في بنغازي وبعد 8 دقائق في طرابلس وبعد 10 دقائق في سبها»، ولذا سيتعذر رؤيته بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات.»

ونوه المركز إلى أن هذا التقرير هو تقرير علمي بحثي فقط، أما بالنسبة للإعلان عن بداية الشهر رسميًا سيكون من قبل جهات الاختصاص بالدولة الليبية.