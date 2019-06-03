موعد اول ايام عيد الفطر 2019 في فرنسا

نشر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يومه الأحد، بيانا حول موعد أول أيام العيد المبارك الذي سيوافق بالحسابات الفلكية يوم الثلاثاء 04 يونيو.

وأفاد المجلس المذكور في بيانه أن "الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1440هـ، تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 10:02 حسب التوقيت العالمي الموحد (غرينتش GMT) من يوم الإثنين (03) يونيو2019م الموافق 29 رمضان 1440هـ، أي ما يوافق الساعة 13:02 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة".

وأضاف البيان أنه يمكن رؤية الهلال فى اليوم ذاته بعد غروب الشمس في المحيط الهادئ الشمالي والجنوبي "مثل هاواي وبولونيزيا الفرنسية" وعليه "سيكون أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1440هـ، يوم الثلاثاء الموافق لـ 04 يونيو 2019 م.

ويتميز العيد بأجواء مختلفة في شوارع فرنسا وطابع خاص في الترحيب والاحتفال بين المسلمسن بعضهم البعض والمسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى، كما تتزين الشوارع بشكل مختلف وتحاول السلطات المسؤلة تغيير الجو العام للمسلمين من أجل الاحتفال بالعيد.