موعد عيد الفطر 2019 في سويسرا

يختلف موعد عيد الفطر من دولة لأخرى بسبب فروق التوقيت، ولكن الاختلاف الكبير يكون في الدول الأوروبية والدول الإسلامية فمن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك في كلا من المملكة السعودية والإمارات ومصر وقطر والكويت والدول الاخرى في يوم 4 يونيو.

حتى اللحظة لم يتم الاعلان الرسمي

وينتظر الجميع الموعد الخاص بعيد الفطر من أجل القيام بالكثير من التجهيزات المختلفة الخاصة بالعيد سواء من ملابس ومأكولات ومشروبات مختلفة تخص سعادة وفرحة العيد، ولكن يوجد جدل حتى الآن في عيد الفطر بسبب أن رمضان سوف يكون 29 يوما فقط.

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وبدأ العد التنازلي لقدوم ايام عيد الفطر المبارك وأوشك رمضان المبارك على الانتهاء، وما يشغل الجميع هو رؤية الهلال واستطلاع غرة شهر شوال، لمعرفة أول أيام عيد الفطر.

تجدر الإشارة أن مايقارب مليون مسلم يعيشون في سويسرا وأغلبهم في المناطق الشمالية من القطاع الألماني وتشكل الجالية التركية ومن البلقان نسبة 65 بالمائة من الجاليات الإسلامية المقيمة.

وكان المسملون في سويسرا أسسوا اول اتحاد للمسلمين في سويسرا يضم اكثر من عشر منظمات اسلامية لتوحيد كلمتهم امام السلطات الرسمية ومتابعة شؤون المسلمين.

