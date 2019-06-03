تراند اليوم : مسلسل خمسة ونص الحلقة 27 .. خمسة ونص الحلقة 27 كاملة HD

مسلسل خمسة ونص الحلقة 27 يوتيوب مباشر خمسة ونص الحلقة 27 ،وتتناول أحداث مسلسل خمسة ونص قصة حب غير مألوفة بين حبيبين، تحاول فيها المرأة ترويض حبيب يشتهي مجد المال ويعاني من الحقد وصراعات على السلطة،وقدرتها على لعب دور نافذ في حياته تبدء قصة الحب عن طريقة صورة من الصحافة.

تدور حبكة القصة تجمع عمار الغانم (قصي الخولي) الذي يلعب دور رجل سياسي وجاد (معتصم نهار) على حب الطبيبة بيان نجم الدين زوجة عمار (نادين نجيم)، كل لدوافع مختلفة وتحاك الحكاية في نسق درامي يعكس الصراع والحب والمؤامرة والخيانة ودور السلطة السياسية والمالية والإعلامية في كل ذلك

مسلسل “خمسة ونص” من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي الخولي، معتصم النهار وأخرين وإخراج : فيليب أسمر