تراند اليوم : تعرف على مباريات دوري الشواطئ الفلسطيني

تعرف على مباريات دوري الشواطئ الفلسطيني

غزة/ الخليج 365

جدولت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباريات بطولة كرة القدم الشاطئية الرابعة والتي تنفذها اللجنة الأولمبية بتمويل من حكومة اليابان وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع "الرياضة للشباب الفلسطيني" وبإشراف كامل من اتحاد الكرة.

وتنطلق البطولة التي يشارك بها 12 نادياً يوم الاثنين الموافق 10/6/2019 على ملعب استراحة الشرطة بواقع مباراتين في اليوم الواحد.

وتتأهل 8 أندية إلى الأدوار الإقصائية حيث تم توزيع الأندية المشاركة إلى 4 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

جدول المباريات: