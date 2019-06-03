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تراند اليوم : تعرف على مباريات دوري الشواطئ الفلسطيني

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تعرف على مباريات دوري الشواطئ الفلسطيني

غزة/ الخليج 365

جدولت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباريات بطولة كرة القدم الشاطئية الرابعة والتي تنفذها اللجنة الأولمبية بتمويل من حكومة اليابان وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع " للشباب الفلسطيني" وبإشراف كامل من اتحاد الكرة.

وتنطلق البطولة التي يشارك بها 12 نادياً يوم الاثنين الموافق 10/6/2019 على ملعب استراحة الشرطة بواقع مباراتين في اليوم الواحد.

وتتأهل 8 أندية إلى الأدوار الإقصائية حيث تم توزيع الأندية المشاركة إلى 4 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

جدول المباريات:

م

الفريقان المتباريان

اليوم

التاريخ

التوقيت

المجموعة

1

شباب رفح- الصداقة

الاثنين

10/6

05:00

الثالثة

2

غزة الرياضي- الجلاء

الاثنين

10/6

05:45

الرابعة

3

شباب جباليا- الزيتون

الثلاثاء

11/6

05:00

الأولى

4

شباب خانيونس- الهلال

الثلاثاء

11/6

05:45

الثانية

5

الشجاعية- الصداقة

الأربعاء

12/6

05:00

الثالثة

6

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بيت حانون الأهلي- الجلاء

الأربعاء

12/6

05:45

الرابعة

7

خدمات خانيونس- الزيتون

السبت

15/6

05:00

الأولى

8

الشاطئ- الهلال

السبت

15/6

05:45

الثانية

9

الشجاعية- شباب رفح

الأحد

16/6

05:00

الثالثة

10

بيت حانون الأهلي- غزة الرياضي

الأحد

16/6

05:45

الرابعة

11

خدمات خانيونس- شباب جباليا

الاثنين

17/6

05:00

الأولى

12

الشاطئ- شباب خانيونس

الاثنين

17/6

05:45

الثانية

 

 

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