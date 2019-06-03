تراند اليوم : تعرف على مباريات دوري الشواطئ الفلسطيني

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تعرف على مباريات دوري الشواطئ الفلسطيني
غزة/ الخليج 365
جدولت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباريات بطولة كرة القدم الشاطئية الرابعة والتي تنفذها اللجنة الأولمبية بتمويل من حكومة اليابان وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع "الرياضة للشباب الفلسطيني" وبإشراف كامل من اتحاد الكرة.
وتنطلق البطولة التي يشارك بها 12 نادياً يوم الاثنين الموافق 10/6/2019 على ملعب استراحة الشرطة بواقع مباراتين في اليوم الواحد.
وتتأهل 8 أندية إلى الأدوار الإقصائية حيث تم توزيع الأندية المشاركة إلى 4 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة.
جدول المباريات:
|
م
|
الفريقان المتباريان
|
اليوم
|
التاريخ
|
التوقيت
|
المجموعة
|
1
|
شباب رفح- الصداقة
|
الاثنين
|
10/6
|
05:00
|
الثالثة
|
2
|
غزة الرياضي- الجلاء
|
الاثنين
|
10/6
|
05:45
|
الرابعة
|
3
|
شباب جباليا- الزيتون
|
الثلاثاء
|
11/6
|
05:00
|
الأولى
|
4
|
شباب خانيونس- الهلال
|
الثلاثاء
|
11/6
|
05:45
|
الثانية
|
5
|
الشجاعية- الصداقة
|
الأربعاء
|
12/6
|
05:00
|
الثالثة
|
6
|
بيت حانون الأهلي- الجلاء
|
الأربعاء
|
12/6
|
05:45
|
الرابعة
|
7
|
خدمات خانيونس- الزيتون
|
السبت
|
15/6
|
05:00
|
الأولى
|
8
|
الشاطئ- الهلال
|
السبت
|
15/6
|
05:45
|
الثانية
|
9
|
الشجاعية- شباب رفح
|
الأحد
|
16/6
|
05:00
|
الثالثة
|
10
|
بيت حانون الأهلي- غزة الرياضي
|
الأحد
|
16/6
|
05:45
|
الرابعة
|
11
|
خدمات خانيونس- شباب جباليا
|
الاثنين
|
17/6
|
05:00
|
الأولى
|
12
|
الشاطئ- شباب خانيونس
|
الاثنين
|
17/6
|
05:45
|
الثانية