تراند اليوم : الاستعلام عن بلاغ هروب

وفر موقع ابشر الالكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية امكانية استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة، حيث كثير من الكفلاء اشتكوا من وجود عدة مقيمين هاربين وبحثت الوزارة عن حل لهذه المشكلة، وقامت باضافة طريقة عبر موقع ابشر البوابة الالكترونية امكانية الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة، وتاتي هذه الخدمة الجديدة بعد اطلاق الداخلية السعودية حملة وطن بلا مخالف، من اجل منح مخالفي نظام العمل والاقامة وامن الحدود مهلة مؤقتة من اجل تسوية الاوضاع الخاصة بهم، وان يخرجوا طواعية من المملكة العربية السعودية دون وجود اي عقوبات او غرامات، لهذا سوف نذكر طريقة استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة اونلاين.

فيما قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير مدة زمنية تقدر ب90 يوم والتي بدات من شهر رجب من اجل تصحيح اوضاع المخالفين للانظمة واللوائح القانونية في المملكة، حيث هناك الكثير ممن انتهت التاشيرة الخاصة بهم للدخول والخروج والمرور والزيارة، واصبحوا مخالفين للنظام واللوائح القانونية في المملكة الامر الذي جعلهم هاربين، لهذا تم تنزيل خدمات من اجلهم لكي يقوموا بتصحيح الاوضاع الخاصة بهم .

فيما قامت الحكومة السعودية باصدار قرار خاص لجميع المؤسسات بالقطاعات الخاصة والحكومية بعدم السماح لاي ممن هو غير قانوني من الوافدين من العمل فيها، ومن يقوم بتشغيلهم سوف يتعرض للمسائلة والغرامة المالية، لذلك اصبح بامكان المؤسسات والكفلاء امكانية الاستعلام عن بلاغ هروب وافد او التبليغ عن الهاربين عبر الخدمات الالكترونية الخاصة بموقع وزارة الداخلية السعودية عبر ابشر الخدمات الالكترونية، واصبح بالامكان للوافد او المقيم بشكل غير شرعي الاستعلام عن حالة الاقامة الخاصة به.

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ويمكن الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة من خلال هذا الرابط، كما اصبح الان بالامكان البحث عن ايجاد موظف وافد او هارب بشكل سريع عبر ادخال رقم الحدود ورقم الجواز ليتم عرض جميع البيانات الخاصة به على الشاشة دون الحاجة للذهاب الى فروع الوزارة في المملكة، ولتوفير الوقت والجهد، اصبح من اي مكان في المنزل او العمل القيام بالبحث عن الوافدين برقم الاقامة،

فمع الخدمات الالكترونية التي قامت المملكة بتوفيرها لجميع المواطنين والوافدين اصبحت الحكومة السعودية الكترونية بنسبة عالية، من اجل اللحاق بالدول المتقدمة في تحويل الحكومة التقليدية الى حكومة الكترونية، فقد قامت بتوفير الكثير من الخدمات بشكل الكتروني توفر الوقت والجهد على الجميع في المملكة، واصبح بالامكان البحث عن اي شئ عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية والاستعلام عن الخدمات المتنوعة .

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