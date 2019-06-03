تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 القادسية ( الدور الاول )

نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 القادسية ، أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث السادس الشعبة الأدبية بالعراق أخر امتحاناتهم منذ فترة طويلة ومنذ ذلك الحين وهم في حالة أنتظار لظهور النتائج الخاصة بهم والتي تأخر ظهورها حتى الآن، هذا وقد آكد طلبة وطالبات الصف الثالث السادس بالعراق عن أنهم قد قاموا بالاستذكار الجيد طوال العام وقد بذلوا أقصى جهودهم أستعدادا لخوض الامتحانات النهائية الخاصة بهم.

نتائج الصف السادس العراق 2019

وبرغم كل الظروف المختلفة المحيطة بالعراق فقد مرت فترة الامتحانات على خير وبالسهولة واليسر اللتان كان مخطط لهم، كما آكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على أن الامتحانات قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يصدر أية شكاوى من الطلبة والطالبات حول صعوبة الامتحانات.

ومن المنتظر أن يتم ظهور نتائج الكثير من محافظات ومدن العراق مثل محافظة الكرخ الأولي، والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، البصرة، ومحافظة نينوى و محافظة الانبار، ومحافظة النجف، ومحافظة كربلاء، محافظة بغداد، ومحافظة الرصافة الأولي، محافظة الرصافة الثانية، ومحافظة الرصافة الثالثة، ومحافظة صلاح الدين، ومحافظة كركوك، ميسان، ومحافظة دهوك، واسط، ومحافظة بابل، ومحافظة ديالى، القادسية.

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