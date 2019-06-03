تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 كركوك - نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول كركوك

من المنتظر الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2019 في باقي المحافظات العراقية اليوم وفق الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، وينتظر طلاب السادس الابتدائي في محافظات القادسية والديوانية و البصرة ونينوى والأنبار وكركوك الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي وسط حالة من السخط لتأخر عمليات التصحيح والرصد.

و اعلنت وزارة التربية عن بدء عملية التدقيق ﻻكمال تصحيح دفاتر اﻻمتحانات الوزارية للمرحلة اﻻبتدائية بدورها اﻻول للعام الدراسي 2018-2019 فيما اشارت الى ان النتائج ستعلنها كل مديرية على حدا.

وبين المكتب الاعلامي ان مراكز الفحص الخاصة بكل مديرية تعمل بشكل منفصل عــن مــراكــز الفحص بمديريته، اذ ان هناك مركز فحص للدراسة اﻻبتدائية بكل مديرية في بغداد والمحافظات، مبينا ان عمليات التصحيح بدأت منذ الــيــوم اﻻول لــﻼمــتــحــانــات، وهــنــاك لــجــان لتصحيح الدفاتر اﻻمتحانية داخل مركز كل مديرية والذين يواصلون عملهم لساعات متأخرة يوميا.

واكد ان اعــﻼن النتائج سيكون بشكل فردي وغير مركزي، لافتا الى ان اي مديرية تنجز تصحيح دفاترها يتم اعــﻼنــهــا مباشرة عن طريق المديرية والمدرسة.

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ومن المنتظر أن يتم ظهور نتائج الكثير من محافظات ومدن العراق مثل محافظة الكرخ الأولي، والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، البصرة، ومحافظة نينوى و محافظة الانبار، ومحافظة النجف، ومحافظة كربلاء، محافظة بغداد، ومحافظة الرصافة الأولي، محافظة الرصافة الثانية، ومحافظة الرصافة الثالثة، ومحافظة صلاح الدين، ومحافظة كركوك، ميسان، ومحافظة دهوك، واسط، ومحافظة بابل، ومحافظة ديالى، القادسية.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس العراق 2019