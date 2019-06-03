تراند اليوم : 5 نصائح للحفاظ على صبغة الشعر أطول وقت

تقدم الكثير من النساء على صبغ شعرها بلون آخر، وللحفاظ على لون صبغة الشعر لأطول فترة ممكنة، تحتاج الى بعض النصائح الهامة.

ووفقا لموقع " womenshealthmag" فإنه بهذه الخطوات تحافظ المرأة على لون شعرها المصبوغ لفترات طويلة

نصائح للحفاظ على صبغة الشعر:

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن، لأنه يعمل على جفاف الشعر وتقليل عمر الصبغة.

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- يجب حماية الشعر من أشعة الشمس ومادة الكلور الموجودة بحمام السباحة، وارتداء واقى الشعر عند السباحة.

- يفضل الابتعاد عن استخدام الأدوات الساخنة مثل مجففات الشعر وأجهزة فرد الشعر، والتى تعمل على تقليل عمر صبغة الشعر، وتساقطه.

- تجنب غسل الشعر لمدة 24 ساعة على الأقل بعد صبغ الشعر، ولكن إذا شعرت بالحاجة إلى تنظيف الشعر، ينصح فى هذه الحالة بشطفه بماء بارد وتنظيف فروة الرأس بلطف بأطراف الأصابع.

- الحرص على غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوعه، كل يوم، أو كل ثلاثة أيام، أو حتى مرة واحدة فقط في الأسبوع.