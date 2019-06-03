تراند اليوم : نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 البصره

يبحث طلاب السادس الابتدائي عن رابط موقع وزارة التربية العراقية من اجل التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 البصره ، فبعد دراسة وتعب كبير من اجل الحصول على العلامات العالية والجهد الكبير في الدراسة لانهاء الامتحانات النهائية بشكل ممتاز، اصبح الطلاب الان بانتظار الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي في المحافظات العراقية ال18 محافظة اربيل، محافظة الانبار، محافظة بابل، محافظة بغداد، محافظة البصرة، محافظة دهوك، محافظة الديوانية، محافظة ديالي، محافظة ذي قار، محافظة السليمانية، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك، محافظة كربلاء، محافظة المثنى، محافظة ميسان، محافظة النجف، محافظة نينوي، محافظة واسط، وجميع الطلاب في هذه المحافظات ينتظرون الاعلان الرسمي عن نتائج السادس الابتدائي 2019، لهذا كل ما عليكم متابعتنا للتعرف على اخر اخبار نتائج السادس الابتدائي 2019.

نتائج السادس الابتدائي 2019

ينتظر الطلاب في جميع المديريات التعليمية في العراق الاعلان الرسمي عن نتائج الصف السادس الابتدائي ، حيث ان الطلاب على قدر كبير من الانتظار والترقب للاعلان عن النتيجة بعد تقديمها، حيث كانت الامتحانات صعبة بعض الشئ في جميع المديريات، وقد عبر الطلاب عن صعوبة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الامر الذي جعل كثير من الطلاب يحاول التعرف على اخر اخبار النتائج ومواعيد الاعلان الرسمي عن نتائج السادس الابتدائي 2019 كلا حسب مديريته التعليمية في المنطقة.

وبدورنا قمنا بالتواصل مع مديرية الانبار ومديرية ديالي الذين اكدوا لنا ان عمليات التصحيح والرصد تسير بشكل سريع في جميع المديريات التعليمية، حيث ان نسبة التقدم للامتحانات النهائية كانت كبيرة في هذه المديريات وان عمليات التصحيح والرصد تسير على قدم وساق وان لجان التصحيح تعمل بشكل يومي من اجل الانتهاء بشكل سريع من هذه الامتحانات النهائية واعلانها لجميع الطلاب في المديريات التعليمية المنتشرة في انحاء الجمهورية العراقية .

الجدير بالذكر انه تم الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المديريات التعليمية في انحاء الجمهورية العراقية، ويترقب طلاب الصف الثالث المتوسط الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي للعام 2019، وايضا نتائج اعدادية التمهيدي، حيث سيتم اعلانها رسميا في كل محافظة من محافظات العراق.

موعد الاعلان عن نتيجة السادس الابتدائي جميع المحافظات

بعد التواصل المستمر مع مراسلينا المنتشرين في انحاء المحافظات العراقية اكد لنا البعض ان عمليات التصحيح والرصد تسير بسرعة كبيرة، وان هناك العديد من المديريات التعليمية في العراق استطاعت الانتهاء من عملية التصحيح للامتحانات، ويتم الان رصد النتائج الخاصة بالطلاب، وان عمليات التصحيح والرصد في بعض المناطق التعليمية التابعة للمحافظات العراقية مازالت مستمرة في عملية التصحيح والرصد للنتائج، فيما تم تشكيل لجان متابعة من قبل وزارة التربية العراقية من اجل متابعة سير عمليات التصحيح التي في المديريات التعليمية بالمحافظات العراقية للتعرف على سير العملية التصحيحة والرصد للنتائج.

وفي اتصال هاتفي مع احد المصادر المسؤولة في وزارة التربية العراقية اكد لنا ان الاعلان عن نتيجة السادس الابتدائي سوف تكون خلال الاسبوع الحالي ان شاء الله، وذلك بالتزامن مع انتهاء جميع المديريات التعليمية في العراق من عمليات التصحيح والرصد، ليتم توحيد الاعلان عن النتيجة لجميع الطلاب في الصف السادس الابتدائي والثالث الاعدادي.

السادس الابتدائي 2019 نتائج السادس الابتدائي

سوف يتم الاعلان عن النتائج الخاصة بالامتحانات التمهيدية 2019 للثالث متوسط على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الانترنت، وهناك العديد من المواقع التي تتبع لوزارة التربية العراقية، حيث سيتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والفحص يكون الكتروني من اجل توفير الوقت والجهد على الطلاب واولياء امورهم وعدم الذهاب الى المدارس من اجل التعرف على النتيجة، ياتي هذا الامر في اطار التطور الكبير في المنظومة التعليمية العراقية، والتطور في مواقع الوزارة والمديريات التعليمية التي تتبع لها، وذلك من اجل اللحاق بالحكومات الالكترونية المتطورة في العالم العربي والاوروبي.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2019

فور الاعلان عن نتيجة السادس الابتدائي للطلاب سوف نقوم بمساعدتكم في التعرف على النتيجة الخاصة بكم نتيجة الثالث التمهيدي 2019 والحصول على نتائج كاملة عبر موقع وزارة التربية العراقية، وسوف نضع لكم جميع روابط المحافظات العراقية

عندما يتم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الابتدائي يمكن للطلاب وأولياء الأمور حينها الاستعلام والحصول على نتائجهم عبر الدخول لرابط وزارة التربية والتعليم العراقية ، وسوف نضع لكم روابط المحافظات التي سيتم الإعلان عنها أدناه:

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مديرية المثني

مديرية بابل

مديرية نينوي

مديرية الرصافة الأولى

مديرية الرصافة الثانية

مديرية الرصافة الثالثة

مديرية أربيل

مديرية القادسية

مديرية الكرخ الاولى

مديرية الكرخ الثانية

مديرية كركوك

مديرية النجف الاشرف

مديرية البصرة

مديرية واسط

مديرية ديالي

مديرية السليمانية

مديرية كريلاء

مديرية ميسان

مديرية الانبار

مديرية ذي قار

مديرية صلاح الدين

سوف نقوم باضافة روابط المديريات التعليمية حين الاعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لنتائج السادس الابتدائي 2019 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، كما بالامكان وضع الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب والمديرية التعليمية التي يتبع لها لنقوم فورا الاعلان عن النتيجة بتزويدكم بنتيجة السادس الابتدائي 2019 كاملة، وكم يمكنكم متابعة موقع وزارة التربية العراقية الذي سوف نضعه لكم لكي تستطيعوا متابعة اخر الاخبار والمستجدات حول نتيجة السادس الابتدائي 2019 والنتائج الاخرى لباقي المراحل التعليمية، ويمكنكم الدخول الى الرابط التالي بالضغط هنا للدخول المباشر لاخر اخبار ومستجدات الاعلان عن نتائج المديريات التعليمية للصف السادس الابتدائي ، والتي سيتم توفيرها فور الاعلان عن النتيجة في المحافظات الثمانية عشر في الجمهورية العراقية، مع امنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في دراستكم.

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