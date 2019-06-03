تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 واسط .. القادسية نتائج السادس الابتدائي 2019 كركوك ... نتائج السادس...

مع انتهاء امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي الدور الأول للعام 2019 وبدء اعلان نتائج السادس الابتدائي في عدد من المحافظات، في العراق والجميع يترقب ظهور النتائج من الطلاب وأولياء الأمور ويبدأ الجميع في الاستعلام عن النتيجة في محافظات العراق المختلفة من بغداد العاصمة إلى البصرة جنوب العراق، وقد أنهى طلاب السادس الابتدائي لهذا العام الشهر الماضي.

ومع انتهاء عمليات التصحيح أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج امتحانات الصف السادس في بعض محافظات العراق القادسية وحلبجة وديالى وتم إعلانها قبل قليل في محافظة واسط ، ويسعد موقع مصر فايف أن يقدم لأشقائنا في دولة العراق الشقيق متابعة مستمرة لإعلان النتائج فور ظهورها عبر موقع إعلان النتائج المخصصة لذلك في جميع محافظات العراق للاستعلام عن النتيجة دون الحاجة لمغادرة المنزل

و يمكنكم الاستعلام عن النتائج باختيار المحافظة التي ينتمى إليها الطالب أو الطالبة وكتابة رقمه ثم الضغط على كلمة البحث في الموقع لتظهر النتيجة عن طريق الروابط الخاصة بموقع النجاح – أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع أخبار شبكة السومرية أو شبكة أخبار الناصرية، وسوف يتم الإعلان تباعا عن النتائج في الأيام القليلة القادمة في جميع المحافظات وسنوافيكم بكل جديد مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق .

روابط الاستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول