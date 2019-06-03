تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 البصره نينوى الأنبار نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول

نتائج السادس الابتدائي 2019 البصره نينوى الأنبار نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول ،وانتهى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بدولة العراق من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019، وجاءت الامتحانات مناسبة لجميع مستويات الطلاب فلم تحدث أي شكاوى منها، وهم الآن في انتظار اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بفارغ الصبر، وقد وفّرت وزارة التعليم العراقية روابط خاصة للطلاب على موقع وزارة التربية ليمكِّن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج امتحاناتهم، ويسعد موقع المشرق أن يقدم لكل الطلاب روابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2019

جدير بالذكر أن كافة طلاب محافظات العراق قد انتهوا من اداء الامتحانات، ويجرى حاليا المراحل الأخيرة من عمليات التصحيح، وما إن يتم رصد الدرجات والمراجعة سيتم اعلان النتائج فورا، وسوف تظهر النتائج تباعا كل محافظة من محافظات دولة العراق تلو الأخرى.

وقد ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي بالعديد من محافظات دولة العراق، وجاري انتظار الاعلان عن باقي المحافظات قريبا.

-وسيتم تحديث المقال بالنتائج الأخرى للمحافظات فور ظهورها على موقع التربية العراقي، فتابعونا لتتعرفوا على أخبار نتائج الامتحانات.

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روابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2019

يستطيع طلبة وطالبات دولة العراق أن يحصلوا على نتائجهم و الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2019، وذلك من خلال الدخول على الروابط التالية:

ادخل على رابط وزارة التربية العراقية ، وحمّل الملف بصيغة pdf للمحافظة التابع لها الطالب.

2. ادخل على رابط موقع ناجح ، ثم اختار المحافظة، ثم اضغط على تحميل.

كما يمكنكم أعزائنا الطلبة والطالبات التعرف على نتائجكم من خلال كتابة اسم الطالب والمحافظة التابع لها في التعليقات أسفل المقال لنوافيكم بالحصول على النتيجة.