تراند اليوم : متى عيد الفطر 1440 .. موعد عيد الفطر المبارك 2019

متى عيد الفطر السعيد 2019 سؤال بنتظر الاجابة عليه الكثير .. ان للمسلمين عيدان عيد الفطر السعيد وعيد الفطر حيث يحتفل المسلمين في هذه الاعياد التي شرعها الدين الاسلامي علي مدار عدة ايام فلنتعرف علي موعد عيد الفطر السعيد المبارك او ما يسمي بالعيد الكبير وموعد اليوم الذي يسبقه وهو يوم عرفه المبارك والذي يصوم فيه المسلمين عادة ونحمل لكم هنا معلومات عن عيد الفطر السعيد المبارك الذي ينتظره الكثير والذي يحمل ايضا اياما مباركة ونوايا حسنة ومغفرة والاحساس بالفرح بمناسبة العيد كما ان من شعائر الدين الاسلامي اطلاق بعض التكبيرات في المساجد وصلاة العيد في العراء والذي يميز عيد الفطر السعيد المبارك وينبت في النفس الشعور بالفرحة والسعادة العارمة .

قال مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، إن يوم الأربعاء الخامس من حزيران/يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.

بدوره توقع مصدر أن تكون عطلة عيد الفطر السعيد في الاردن مدتها 3 أيام من الثلاثاء 4 يونيو حزيران و حتى الخميس 6 يونيو حزيران، بالإضافة ليوم الجمعة.