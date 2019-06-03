تراند اليوم : اعتراضات السادس الابتدائي 2019 : رابط تقديم اعتراضات نتائج السادس الابتدائي موقع ناجح تقديم طلبات...

فتحت وزارة التربية باب الاعتراضات على نتائج امتحانات مرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018 – 2019 لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان كل مديرية للنتائج والتي تمت وفقا لإنتهاء عمليات التصحيح في كل منها.

وقال معاون مدير الامتحانات والتقويم في الوزارة نعمة حربي في تصريح صحفي، ان “دائرته نسقت مع المديريات العامة كافة، بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات الوزارية النهائية لمرحلة السادس الابتدائي.

وأشار الى ان “المديريات تصحح الدفاتر الخاصة بتلاميذها بشكل غير مركزي، لكون كل منها تمتلك مركز فحص لها، وبالتالي فانها تمتلك الصلاحية بتحديد موعد استقبال الاعتراضات لمدة 15 يوما من تاريخ اعلانها لنتائج مدارسها في كل مديرية ببغداد والمحافظات.

وبين ان “الوزارة تستحصل #مبلغ ثلاثة الاف دينار عن كل مادة امتحانية يرغب التلميذ بالاعتراض عليها”، مفصحا عن ان “استقبال الاعتراضات يتم عن طريق المدارس والتي تقوم بدورها بارسال الاستمارات الخاصة بالمعترضين الى المديريات العامة كل حسب رقعته الجغرافية.

وتابع حربي ان “كل مديرية ستعمل على جمع احصائية خاصة بعدد التلاميذ المشاركين في امتحانات الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 لمعرفة نسب النجاح في كل مديرية، فضلا عن معرفة أي منها حصلت على المركز الاول بنسب النجاح بالنسبة لمدارسها فضلا عن تحديد التلاميذ الاوائل فيها”، كاشفا في الوقت ذاته عن “المباشرة بالاستعدادات الخاصة بامتحان الدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط التي من المؤمل ان تبدأ في الـ 11 من الشهر الحالي.