تراند اليوم : هكذا ستستقبل غزة عيد الفطر المبارك...

دعت المواطنين للحفاظ على النظافة

بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

غزة/ الخليج 365

أنهت بلدية غزة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد بوضع خطة خاصة لنظافة المدينة قبل وخلال أيام العيد، وزيادة كميات المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين، وتنظيم الشوارع والأسواق ومنع إغلاق الطرقات لتسهيل الحركة في المدينة .

وذكرت البلدية أن خطة النظافة سيبدأ العمل بها في اليوم الذي يسبق العيد، وتتضمن؛ توزيع العمل على ورديتين صباحية وليلية للقيام بأعمال النظافة في كافة أحياء المدينة وشوارعها لاسيما المناطق التجارية والأسواق التي تزداد فيها كميات النفايات خلال الأيام التي تسبق العيد.

وأوضحت البلدية أن الوردية الوردية الصباحية ستعمل على جزأين وسيبدأ الجزء الأول عمله من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة 11 قبل الظهر ويعمل بها نحو 400 عاملاً وإدارياً و33 ألية مختلفة لجمع النفايات، فيما يبدأ الجزء الثاني من الوردية الصباحية عمله من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً وتعمل خلالها 8 آليات لترحيل النفايات التي تم جمعها في الفترة الصباحية .

وأضافت أن الوردية الليلية ستبدأ عملها بعد الإفطار عند الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة وحتى الساعة 5 فجراً وسيتركز عملها على جمع النفايات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة وتفريغ حاويات النفايات.

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وبينت أن وردية واحدة ستعمل في اليوم الأول للعيد وتبدأ من الساعة 30: 5 صباحاً وحتى الساعة 30 :10 صباحاً وسيتركز العمل خلالها على تنظيف كافة أحياء ومناطق المدينة وتفريغ حاويات النفايات وترحيلها للمكب الرئيس شرق المدينة.

وفيما يتعلق بخدمة المياه والصرف الصحي أوضحت البلدية أن ستزيد كميات المياه التي يتم ضخها لبيوت المواطنين قبل العيد وخلاله لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وكذلك ستعمل ثلاثة ورديات صباحية ومسائية وليلية لمعالجة طفح للصرف الصحي خلال فترة العيد والاستجابة لشكاوي المواطنين.

ودعت البلدية المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها والحفاظ على نظافة شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المُخلفات المنزلية بداخلها لتلافي طفحها خلال فترة العيد والتواصل مع البلدية على الرقم 115 للإبلاغ عن الشكاوي .

وبخصوص فتح الحدائق واستقبال المواطنين أوضحت البلدية أنه سيتم فتح جميع الحدائق أمام المواطنين لاسيما حديقة البلدية الرئيس في شارع عمر المختار وحديقة الحيوان في حي الزيتون جنوب المدينة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً طيلة أيام العيد .

وفي مجال تنظيم الأسواق ومنع إغلاق الشوارع الرئيسة في المدينة من قبل أصحاب البسطات العشوائية؛ ذكرت البلدية أن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات تواصل جهودها لتنظيم الطرق ومنع التعدي على الأرصفة والشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين وستعمل خلال الأيام التي تسبق العيد حتى ساعات الفجر الأولى للحفاظ على النظام في المدينة.

ودعت البلدية أصحاب المحلات التجارية والبسطات العشوائية إلى ضرورة المحافظة على النظام العام وعدم إغلاق الأرصفة والشوارع العامة والتعاون مع موظفيها العاملين في الميدان حفاظا على النظام ولمنع وقوع أي حوادث قد تنتج بفعل إغلاق الأرصفة والطرقات، موضحةً أنه يتم السماح لأصحاب البسطات بالعمل والبيع بشرط عدم إغلاق الأرصفة والشوارع وإعاقة حركة مرور المواطنين في الأسواق والمناطق التجارية من المدينة